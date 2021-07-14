وزير دفاع بريطانيا يحدد شروط التعامل مع حركة طالبان

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده ستعمل مع حركة طالبان في حال مشاركتها في الحكومة الأفغانية.

ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن والاس قوله: "أيا كانت الحكومة، ستتواصل الحكومة البريطانية معها شريطة التزامها بمعايير دولية محددة".



لكن والاس حذر من أن بريطانيا ستعيد النظر في أي علاقة معها "إن هي تصرفت بشكل يتعارض بقوة مع حقوق الإنسان".

وعلى مدى 20 عاما تقاتل حركة طالبان، التي حكمت أفغانستان بقبضة من حديد في الفترة من 1996 وحتى 2001، للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في كابول.

ومع قرار رحيل القوات الأجنبية بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، تتقدم طالبان لتطويق مدن والسيطرة على أراض من جديد.

وفي مقابلته مع "ديلي تليجراف" بدا أن والاس يدرك أن احتمال عمل بريطانيا مع طالبان سيثير الجدل، قال "ما تريده (طالبان) بشدة هو الاعتراف الدولي، إنها بحاجة لتمويل ودعم لبناء الدولة".

وأضاف "عليك أن تكون شريكا في السلام وإلا ستخاطر بفرض العزلة على نفسك، العزلة أوصلتهم إلى ما كانوا عليه في المرة الأخيرة".

وناشد حركة طالبان والرئيس الأفغاني أشرف غني العمل معا لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عقود من الصراع.

وقال مسؤولون من طالبان، الأسبوع الماضي، إن الحركة تسيطر على 85 % من أراضي أفغانستان.