قال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز إن حكومته أحبطت مخططا لشن هجوم بطائرة بدون طيار "درونز" على الرئيس نيكولاس مادورو.
وأضاف رودريجيز، أنه تم نشر أربع طائرات بدون طيار في 22 حزيران/يونيو لاستهداف مادورو خلال حفل لافتتاح نصب تذكاري جديد لإحياء الذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو.
وتابع رودريجيز خلال مؤتمر صحفي، أن "أجهزة مخابراتنا عطلت أربع طائرات بدون طيار ، وسنعرف قريبا من أين تم شراؤها، ومن الذي طلبها، وما هي خطة اغتيال الرئيس وكبار الشخصيات في حفل افتتاح النصب في كارابوبو".
ويخوض مادورو مواجهة مستمرة منذ سنوات مع خوان جوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وتحدث مرارا وتكرارا عن خطط مزعومة لشن هجمات ضده أو الإطاحة بحكومته، دون أن يقدم أي دليل ملموس على ذلك.
ونجا الرئيس مادورو من محاولة فعلية لاغتياله في 2018، عندما انفجرت طائرات بدون طيار تحمل متفجرات أمامه بينما كان يتحدث في حفل للحرس الوطني في كاراكاس، ولم يصب بأذى، ولكن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا بجروح.
وشدد مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق ووصفت بأنها غير ديمقراطية، قبضته على السلطة بمساعدة الجيش الفنزويلي القوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالـ"درونز".. محاولة فاشلة لاغتيال رئيس فنزويلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.