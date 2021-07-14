السعودية: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام، خارج مدينة الخرج.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن الانفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بإحدى الساحات المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.



وقال العميد المالكي، إن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر، ويجرى متابعته، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".