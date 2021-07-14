سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

زاد سعر الدولار مقابل الليرة السورية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، في السوق غير الرسمية (السوداء).

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 2512 ليرة، فيما زاد السعر لدى تعاملات السوق الموازية (السوداء)، مسجلا 3200 ليرة للشراء، و3250 ليرة للبيع.

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة، بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات"، وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً،الأحد، بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50%.

ووفق المرسوم، فإن نسبة 50 % تضاف إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية.

وتضمن المرسوم زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.



وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.



وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.



سعر اليورو والإسترليني



وهبط سعر اليورو دى السوق الموازية ليصل إلى 3776 ليرة للشراء، و3840 ليرة للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 4421 ليرة للشراء، و4500 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي، لدى السوق الموازية (السوداء)،ليسجل 851 ليرة للشراء، و867 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)868 ليرة للشراء، و885 ليرة للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية إلى 10632 ليرة للشراء، و10824 ليرة للبيع.