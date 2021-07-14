مقتل 8 أشخاص في انفجار حافلة شمالي باكستان

لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 صينيين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار حافلة شمالي باكستان، بحسب وكالة رويترز.
والشهر الماضي، وقع انفجار في مدينة لاهور أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 14 آخرين.
وقال رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار حينها: "المحققون ومسؤولو فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط".
الانفجارات المتكررة مؤخرا في باكستان، ألقى البعض بمسؤوليتها على جماعات إرهابية في البلاد تحاول العودة للساحة بعد هجمات الجيش على ملاذاتها على الحدود الأفغانية، لكن المناطق الحضرية مثل لاهور كانت بمنأى عن أعمال العنف الأخيرة إلى حد كبير.
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