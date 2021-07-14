تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 14 يوليو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

وزاد متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، إلى 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.



ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك،عودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

انكماش عجز الميزان التجاري

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، فإن العجز التجاري كان قد سجل 3.5 مليار دولار في أبريل/نيسان 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%، وعجائن، ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12%.

بينما ارتفعت قيمة الواردات 8.1% إلى 5.92 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9%، وخامات الحديد 58.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، إلى نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.