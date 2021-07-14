الحريري يقدم تشكيلة لحكومة لبنان تتألف من ٢٤ وزيرا

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، إنه قدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس ميشال عون.

جاء ذلك بعد لقاء قصير جمع الحريري وعون في قصر الرئاسة في بيروت، عقب عودة الأول من رحلة قصيرة إلى مصر التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الحريري للصحفيين عقب لقاء عون "قدمت للرئيس عون تشكيلة حكومية تتألف من ٢٤ وزيرا من الاختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية".

وتابع "حان وقت تشكيل الحكومة"، مضيفا "أنتظر جوابا من الرئيس عون غدا".

وأضاف "نعمل جديا على وقف الانهيار في البلاد"ـ متابعا "هذه التشكيلة الحكومية بالنسبة لي قادرة على وقف الانهيار".

وتأتي تشكيلة الحكومة الجديدة بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه رئيس الوزراء المكلف قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن عدم استكمال المهمة في حال رفض رئيس الجمهورية، التشكيلة الجديدة، على غرار المحاولات السابقة، بحسب ما أكدته مصادر في "تيار المستقبل" الذي يترأسه الحريري، في الأيام الأخيرة.

وصباح اليوم، أرسل الرئيس اللبناني إشارات إيجابية حول إمكانية تأليف الحكومة قائلا إن الساعات المقبلة قد تحمل مؤشرات إيجابية حول تشكيل الحكومة، ومتحدثا عن جهود مستمرة في سبيل ذلك، وذلك خلال لقائه باتريك دوريل، موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر، نتيجة خلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية.