الجيش اللبناني: أمن واستقرار البلاد خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

أكد الجيش اللبناني، الأربعاء، الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار في البلاد، مشددا على أن "السلم الأهلي خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه".

جاء ذلك خلال تفقّد رئيس الأركان اللبناني اللواء الركن أمين العرم، لقاعدة رياق الجوية ومدرسة القوات الجوية وقيادة فوج التدخل السادس ومدرسة تدريب أفواج الحدود البرية.

واستمع العرم إلى شرح حول المهام التي تضطلع بها كل قطعة إضافة إلى الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن من قبل فوج التدخل السادس.

ودعا رئيس الأركان العسكريين إلى "اليقظة والتنبّه لأي محاولة للإخلال بالأمن"، مشدداً على أن "الواقع المأزوم الذي يمر به لبنان وتداعيات الأزمة الاقتصادية لن تشكل حائلاً أمامكم دون الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار".

وشدد على أن "قيادة الجيش التي تعي عمق الأزمة وتداعياتها على العسكريين لن تألو جهداً في العمل بكل الإمكانات للتخفيف من معاناتهم".

وحضر رئيس الأركان في أعقاب ذلك تمريناً تكتياً بالذخيرة الحية نفذه عناصر الفوج المذكور.

وفي ختام جولته هنأ العسكريين واللبنانيين عموماً بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.