جسر جوي.. واشنطن تبدأ إجلاء المتعاونين الأفغان خلال أيام

تبدأ واشنطن في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز الجاري، إجلاء الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي وعائلاتهم، بواسطة طائرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أمريكي كبير لم تسميه، قوله إن الجيش الأمريكي سيبدأ إجلاء المتعاونين الأفغان وعائلاتهم عبر الطائرات، في الأسبوع الأخير من يوليو تموز.

وتعتزم القوات الأمريكية إنهاء انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس/ آب المقبل، بعدما أمضت عشرين عاما في هذا البلد، حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.



وقبل بضعة أسابيع من انسحاب الولايات المتحدة النهائي من أفغانستان، تقدمت حركة طالبان في معظم أنحاء البلاد فيما لم تعد الحكومة تسيطر سوى على عدد من عواصم الولايات التي عليها تزويدها بالإمدادات عن طريق الجو إلى حد كبير.

وتشكل قضية المتعاونين الأفغان، وهم مترجمون ومقدمو خدمات لوجتسية ساعدوا واشنطن في البلاد، مشكلة كبيرة، في ظل التهديد المتوقع على حياتهم بعد اتمام الانسحاب الأمريكي، لذلك لجأت واشنطن إلى إجلائهم إلى الأراضي الأمريكية.