البيت الأبيض: إيران ليست لاعبا دوليا جيدا

قال البيت الأبيض، مساء الأربعاء، إن إيران ليست لاعبا دوليا جيدا، معبرا عن القلق حيال أنشطتها في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "ندين محاولة إيران اختطاف مواطنة أمريكية من أراضي الولايات المتحدة".

وتابعت "إيران ليست لاعبا دوليا جيدا، وقلقون حيال أنشطتها في المنطقة".

وأضافت " الرئيس جو بايدن اتخذ إجراءات رادعة للرد على أنشطة إيران في المنطقة".

والثلاثاء، وجهت محكمة أمريكية اتهامات لأربعة إيرانيين، بالتآمر لاختطاف صحفية تقيم في الولايات المتحدة.

وأصدرت وزارة العدل بيانا جاء فيه، إن محكمة في نيويورك اتهمت أربعة إيرانيين بالتآمر لخطف مواطنة أمريكية، مشيرة إلى أن المشتبه بهم من وكلاء أو عملاء المخابرات الإيرانية.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ويليام سويني جونيور، إن الشبكة المدعومة من إيران تآمرت لاختطاف صحفية أمريكية على أراضينا وإعادتها قسرا إلى إيران.