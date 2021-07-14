يحمل بطاقة "طلائع البشير".. ضبط أحد فلول "إخوان السودان"

كشفت لجنة إزالة التمكين في السودان، الأربعاء، عن إلقاء القبض على أحد فلول النظام الإخواني بالخرطوم يحمل بطاقة باسم "طلائع البشير ".

وأوضح بيان لجنة تفكيك نظام الإخوان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخه منه، عن "إلقاء الشرطة ظهر اليوم القبض على أحد فلول النظام البائد بالخرطوم، يحمل بطاقة باسم (طلائع البشير)، وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة".



وأضاف البيان أن "مباحث التموين، التي تعمل في لجنة الطوارئ الاقتصادية بالبلاد، سلمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، المتهم الذي يحمل بطاقة باسم الأكاديمية السودانية للفنون القتالية، إدارة كتائب طلائع البشير، التي تعد أحد الأذرع الأمنية لنظام الإخوان البائد.





وأشار البيان إلى نشاط النظام الإخواني في تشكيل عدد من الأذرع الأمنية لحمايته، خاصة التي تنشط خارج إطار القانون، مبينا أنه "تجرى الآن تحقيقات مع المتهم، عبر الشرطة بإشراف النيابة العامة".

وكانت النيابة السودانية قد أعلنت، في أول يوليو/تموز الجاري إحالة بلاغ خلية الأمن الشعبي الإرهابية إلى المحكمة المختصة، الأحد المقبل.

وأوضح بيان النيابة العامة السودانية، أن "تفاصيل البلاغ جاءت عقب ورود معلومات للأجهزة الأمنية بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بالمؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية".

وأكد أن "التحريات أثبتت ضلوع رئيس المخابرات في عهد نظام الإخوان صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، كما تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الإنتربول وإحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب المنعقدة، الأحد المقبل.