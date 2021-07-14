"في أقرب وقت".. ألمانيا تدعو لسحب المرتزقة من ليبيا

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الإثنين إلى البدء في أقرب وقت، في عملية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقبل بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، قال "ماس" مساء اليوم الأربعاء إنه ينبغي البدء بالمرتزقة السوريين الذين استعانت بهم أطراف مختلفة في الصراع الليبي، في إشارة إلى تركيا.



ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال " ماس" إنه :" إذا بدأنا في هذه العملية، سيتعين على قوات أخرى، وكذلك قوات نظامية موجودة في ليبيا، أن تغادر البلاد شيئا فشيئا".

وكان ممثلو 16 دولة اتفقوا قبل ثلاثة أسابيع في مؤتمر "برلين 2"، على ضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، لكن تركيا التي تنشر الآلاف منهم في هذا البلد الأفريقي، تحفظت على هذا البند.

وشارك في المؤتمر أهم الأطراف المعنية بالصراع الليبي، ومنها روسيا وتركيا ومصر والإمارات.

وتقرر سحب القوات الأجنبية ووقف توريدات الأسلحة إلى ليبيا في مؤتمر "برلين1" مطلع العام الماضي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه لا يزال هناك 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا.

وتم إدراج النتائج التي توصل لها مؤتمر برلين على جدول أعمال مجلس الأمن لغد الخميس،

وتعد هذه الجلسة هي السبب الرئيسي لزيارة ماس للولايات المتحدة التي تستغرق ثلاثة أيام.