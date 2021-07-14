موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أودي الشرسة ورحيل هيونداي فيلوستر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أعلنت شركة هيونداي الكورية رسميا عن وقف تصنيع الفئة التقليدية من طراز "فيلوستر" هاتشباك، على أن تكمل فئة N مسيرة الطراز مستقبلا.

وحسب موقع "موتور وان"، أصبحت نسخة عام 2020 الماضي هي الأخيرة من طراز فيلوستر هاتشباك، وستكون الفئة الوحيدة المتوفرة من الطراز لعام 2022 المقبلة هي فئة "فيلوستر N".



قدمت صناعة السيارات الإيطالية مجموعة موديلات متميزة عبر تاريخها، تمتعت بإطلالة خارجية لا تُنسى وتصميمات تنطق بالعبقرية الفذة.



وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة بأجمل 9 سيارات إيطالية طُرحت عبر تاريخ الصناعة من مختلف الماركات.



يقول الخبراء إن قيادة السيارة مساءً بدون كشافات أمامية هو وضع أسوأ من قيادتها "مغمض العينين".



ويعني هذا أن أي عطل في الكشاف الأمامي يستدعي إصلاحه على الفور دون انتظار تجنبا لأي مكروه.



أجرت شركة Abt تعديلات تقنية على سيارة أودي RS Q3 المتعددة الاستخدام لرفع معدلات أدائها، وجعلها أكثر رياضية وشراسة.



وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك خماسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 2.5 لتر، زادت قوته من 400 حصان/480 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 440 حصان/520 نيوتن متر.



أعلنت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عن طرح نسخة كومبي Shooting Brake من سيارتها G70 الجديدة، التي تنتمي للفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة في بيان لها الأربعاء، أن الموديل G70 Shooting Brake الكومبي يظهر بطول 4.69 متر، وعرض 1.85، وارتفاع 1.40 متر، وطول قاعدة عجلات 2.84 متر.

