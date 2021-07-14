بجميع السيناريوهات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بمواجهة نووي إيران

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأربعاء، بتعزيز بناء قدرات وخطط الجيش كي تصبح ملائمة لكل سيناريو في مواجهة التهديد النووي الإيراني.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال كلمة في حفل تخرج دفعة طلبة من كلية الأمن القومي، على مواصلة جميع الطرق لمواجهة الأنشطة التخريبية لإيران.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت فرنسا عن تلاشي الآمال حول التوصل لاتفاق خلال مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

وخاضت إيران مع مجموعة 4+1 في فيينا، 6 جولات من المفاوضات النووية بحضور أمريكي غير مباشر، بهدف التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي لطهران.

وقامت طهران منذ مايو/أيار 2019 بسلسلة انتهاكات للاتفاق النووي، كان أبرزها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الأمريكية.

