موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. مصر ترفع السجائر وليبيا تحفز اقتصادها

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أعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، اليوم الأربعاء، عن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها.



وقالت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو/ تموز 2021.



أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، عن استثمار 2.8 مليار درهم (763.7 مليون دولار أمريكي) في تنفيذ خدمات متكاملة.



وتهدف الاستثمارات الجديدة إلى تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الاصطناعية في حقلي "زاكوم العلوي" و"سطح الرزبوط" (صرب)، وذلك لدعم زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا خلال عام 2030.



تستعد ليبيا لإطلاق خطة تحفيز اقتصادية لتغيير مناخ الاستثمار في البلاد فيما خصصت الحكومة 500 مليون دينار ليبي لدعم البلديات.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الوطنية، في بيان اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عقد اجتماعًا مساء الثلاثاء، لمناقشة الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني، والتي ستتضمن مجموعة من الإجراءات والخطط والقرارات التنفيذية التي تعمل على تغيير مناخ الاستثمار في البلاد.



تشهد أسعار العقارات ارتفاعات تاريخية في سوريا، إذ صارت قيم بعض العقارات في دمشق تقدر بمليارات الليرات.



لم يتوقف انهيار الليرة السورية عن ترك تبعات حادة على مفاصل الاقتصاد المحلي، أبرزها رفع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، في وقت ارتفعت فيه نسب الفقر بسبب غلاء الأسعار.



في يونيو 2008، سجلت نسبة التضخم 5.6% وهو رقم إن تم كسره خلال الشهور اللاحقة من العام الجاري، فإنها ستكون أكبر نسبة تضخم منذ عام 1991



فتح إعلان التضخم في الولايات المتحدة، باب التخوفات من احتمالية طول أمد ارتفاع أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بالعالم، في وقت تجهد فيه دول العالم كافة في استعادة الأنشطة الاقتصادية حول العالم وإبقاء نسب التضخم منخفضة.