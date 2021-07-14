"يتحدث بصعوبة".. آخر تطورات صحة رئيس البرازيل

قال مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء، إنه يجري نقله إلى ساو باولو حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان يحتاج إلى جراحة عاجلة.

وتلقى بولسونارو طعنة في البطن أثناء تجمع سياسي في عام 2018، ما استلزم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية منذ ذلك الحين.



وذكر بيان الرئاسة البرازيلية أن الرئيس يعاني من انسداد في الأمعاء.

وقال فلافيو بولسونارو ابن الرئيس إن والده يواجه صعوبة في التحدث.

وفي تصريحات لقناة "سي.إن.إن برازيل"، قال فلافيو، وهو سناتور اتحادي، إنه إذا كان والده بحاجة للخضوع للجراحة فإنها لن تكون إجراء خطيرا.

وأضاف أن الأطباء أزالوا سوائل من معدة بولسونارو.