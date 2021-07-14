قال مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء، إنه يجري نقله إلى ساو باولو حيث سيقرر الأطباء ما إذا كان يحتاج إلى جراحة عاجلة.
وتلقى بولسونارو طعنة في البطن أثناء تجمع سياسي في عام 2018، ما استلزم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية منذ ذلك الحين.
وذكر بيان الرئاسة البرازيلية أن الرئيس يعاني من انسداد في الأمعاء.
وقال فلافيو بولسونارو ابن الرئيس إن والده يواجه صعوبة في التحدث.
وفي تصريحات لقناة "سي.إن.إن برازيل"، قال فلافيو، وهو سناتور اتحادي، إنه إذا كان والده بحاجة للخضوع للجراحة فإنها لن تكون إجراء خطيرا.
وأضاف أن الأطباء أزالوا سوائل من معدة بولسونارو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "يتحدث بصعوبة".. آخر تطورات صحة رئيس البرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.