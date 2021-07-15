طالبان تقترح وقفا لإطلاق النار مقابل 7 آلاف سجين

قدمت حركة طالبان، الخميس، مقترحا لوقف إطلاق النار في أفغانستان، مقابل الإفراج عن سجناء وشطب قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحركة التي تقاتل القوات الحكومية الأفغانية، قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر.
ونقلت عن نادر نادري، وهو مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع "طالبان"، قوله إن الحركة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف سجين محتجزين في سجون أفغانستان.
وقال نادري للصحفيين "إنه طلب كبير".
وأضاف أن ممثلي طالبان أرادوا أيضا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
ولم يذكر نادري تفاصيل عن موقف الحكومة الأفغانية من طلب الحركة.
وقبل بضعة أسابيع من انسحاب الولايات المتحدة النهائي من أفغانستان، تقدمت طالبان في معظم أنحاء البلاد فيما لم تعد الحكومة تسيطر سوى على عدد من عواصم الولايات التي عليها تزويدها بالإمدادات عن طريق الجو إلى حد كبير.
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