سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 15 يوليو 2021

واصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الخميس، 15 يوليو 2021، مستهل تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج رغم الجائحة، بنسبة 10.5% إلي 26 مليار دولار، في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

ويبدأ العام المالي بمصر، أول يوليو/تموز من كل عام.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والقاهرة، وبنك HSBC، وبركة، والمشرق، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر.

وأكدت الحكومة المصرية، حسب القرار، على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.

وتضمن القرار، الذي صدر في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أنه سوف يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع.