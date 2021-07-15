أردوغان يرضخ للاحتجاجات.. إقالة رئيس جامعة "البوسفور"

لم يستطع الرئيس التركي أردوغان الصمود أكثر في وجه الاحتجاجات المستمرة منذ شهور على تعيينه مليح بولو، التابع له رئيسًا لجامعة البوسفور.

وقرر أردوغان إقالة مليح بولو من منصب رئيس الجامعة، عبر مرسوم جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية، الخميس، دون أن يقدم سببا للخطوة أو أي تفاصيل أخرى.

وفجّر تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسا للجامعة انتقادات ومظاهرات بوصفه خطوة غير ديمقراطية.

وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب القرار في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي إلى العديد من المدن والولايات التركية الأخرى، من بينها إزمير، والعاصمة أنقرة.

وشهدت المظاهرات استخدام عناصر الشرطة للرصاص المطاطي، وغاز الفلفل لتفريق الوقفات الاحتجاجية.





كما قابل نظام أردوغان الاحتجاجات بحملة قمع، حيث تم اعتقال 159 طالبا في وقت سابق، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا.

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حينها، ما يحدث داخل البوسفور بـ"حرب" يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

كما أعربت المعارضة التركية عن إدانتها الشديدة لطريقة تعامل النظام مع الاحتجاجات الطلابية، مطالبة أردوغان بالتراجع عن القرار، والاعتذار للطلاب لا سيما بعد أن وصفهم بـ"الإرهابيين" هو وحليفه دولت باهجه لي.

وكان أردوغان شن هجوما على الطلاب، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين"، متعهداً بشن حملة على المظاهرات المعارضة لتعيين بولو.