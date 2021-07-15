قائد العمليات المشتركة الإماراتي يزور القوات المشاركة بـ"عاصفة الحزم"

زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، القوة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

واطلع قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق له من كبار ضباط القوات المسلحة، على المهام والواجبات التي تنفذها القوة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاد اللواء صالح العامري، بما وصلت إليه قوات العمليات المشتركة الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي بالسعودية من جاهزية وكفاءة قتالية عالية.

ونقل قائد العمليات المشتركة لقوة الواجب تحيات قيادة الإمارات، متمنيا لها كل التوفيق والسداد في مهامها وواجباتها.