جيف بيزوس يخلد إسمه في "سميثسونيين" الأمريكية بـ200 مليون دولار.. كيف؟

يعتزم الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس "أمازون" و"بلو أوريجن"، تقديم 200 مليون دولار لمؤسسة "سميثسونيين" الثقافية.

وكشفت مؤسسة "سميثسونيين" الثقافية، عن هذه الهبة القياسية في بيان لها، وقالت إنه سيتم تخصيص 70 مليون دولار من هذا المبلغ لترميم المتحف الوطني للجو والفضاء.



وينوي بيزوس الذي خاض مجال السياحة الفضائية مع شركته "بلو أوريجن" أن يقوم برحلة إلى الفضاء في 20 يوليو/تموز في صاروخ من تطوير شركته.

وسيكرَّس 130 مليون دولار لإنشاء مركز تعليمي جديد يحمل اسم رجل الأعمال الأمريكي، وهو أثرى أثرياء العالم.

وسيقام مركز جيف بيزوس التعليمي في قلب واشنطن وهو سيقدّم برامج وأنشطة للتلاميذ لحضّهم على خوض مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، على سبيل التعداد.

وقال لوني بانش أمين مؤسسة "سميثسونيين" إن هذه المؤسسة "استفادت منذ إنشائها من تمويل فدرالي ومن سخاء مانحين هم من أصحاب البصيرة، على السواء".

وتضمّ هذه المؤسسة الثقافية الشهيرة التي تتخّذ من واشنطن مقرّا لها والتي أُسّست سنة 1846 متاحف ومراكز بحثية وحديقة حيوانات على وجه الخصوص. وهي تعدّ أكبر مجمّع للمتاحف والمراكز التعليمية والبحثية في العالم.

وقال بيزوس إن "سميثسونيين تؤدي دورا حيويا في إذكاء خيال بنّائي المستقبل وحالميه".

وأردف "يلد كلّ طفل مختزنا قدرات كبيرة. ومن شأن الإلهام إطلاق العنان لهذا المخزون. قصّة الحبّ التي ربطتني بالعلوم والابتكار والفضاء أدّت هذا الدور بالنسبة لي وآمل أن تقوم هذه الهبة بذلك لآخرين".

ويعدّ بيزوس المقدّرة ثروته بحوالى 212 مليار دولار بحسب "فوربس" من كبار داعمي مؤسسة "سميثسونيين". وتربطه روابط قوية بالعاصمة الأمريكية حيث يمتلك عقارا في حيّ ثرّي ويملك صحيفة "واشنطن بوست".

ولم يكن بيزوس معروفا بأنشطته الخيرية من قبل، خلافا لزوجته السابقة ماكينزي سكوت، وذلك بالرغم من تبرّعه بعشرة مليارات دولار لمكافحة الاحترار المناخي سنة 2020.