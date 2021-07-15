سوء الأوضاع المعيشية.. احتجاجات في مدن إيرانية مختلفة

شهدت مدن إيرانية مختلفة، اليوم الخميس، احتجاجات لعمال البلدية والعاملين في قطاعات مختلفة بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن "عمال بلدية مدينة الأهواز جنوب البلاد ذات الغالبية العربية احتجوا اليوم أمام مكتب حاكم محافظة خوزستان للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر".



وقالت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة، إن المحتجين "رفعوا شعارات ضد الحكومة المحلية في محافظة خوزستان جنوب البلاد بسبب عدم حسم قضية الرواتب المتأخرة للعاملين في البلدية".

وفي مدينة "بجنورد" عاصمة محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق البلاد، نظم عمال المخابز مسيرة احتجاجية أمام مكتب حاكم المحافظة للاحتجاج على تدني الأجور وعدم معالجة سعر الخبز وعدم توفير مادة الطحين.

كما نظم عمال سائقي الحافلات الحكومية في المحافظة احتجاجاً تضامناً مع الإضراب العام لاتحاد جمعيات سائقي الشاحنات والسائقين في جميع أنحاء البلاد.

وإلى مدينة "مهران" التابعة لمحافظة ايلام غرب إيران، نفذ عمال النفط ومصنع بتروكيماويات ومحطات كهرباء في هذه المدينة إضراباً عن العمل بسبب تدني أجورهم وظروف العمل الصعبة.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، الخميس، إن العشرات من العاملين في قطاع النفط والبتروكيماويات والكهرباء أضربوا اليوم عن العمل في مدينة مهران بسبب تدني أجورهم المعيشية وظروف العمل العصبة.

كما امتد إضراب العمال المتعاقدين حتى الآن إلى المصافي والصناعات البتروكيماوية ومحطات الطاقة والمنشآت المتعلقة بصناعة النفط في مدن طهران وأراك وأصفهان والأهواز وعبادان وماهشهر وجاسك وعسلوية وجاشساران وغيرها.

وذكر موقع "الحرية" المعارض، أن عمال شركة شركة جيهان بارس المضربين في مدينة مهران أغلقوا طريق شركة النفط في المدينة.