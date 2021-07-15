الشرطة البريطانية تنتصر للاعبي منتخب إنجلترا ضد العنصرية

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، اعتقال 4 أشخاص لتوجيههم إساءات عنصرية ضد لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم عقب خسارة نهائي بطولة أوروبا.

وقالت الشرطة إن "فريقا مختصا ينظر في التعليقات المسيئة بعدما تعرض 3 لاعبين من أصحاب البشرة السمراء، هم ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا، لإساءات عنصرية عبر فيسبوك وإنستقرام وتويتر".

وأهدر هذا الثلاثي ركلات الترجيح خلال الخسارة أمام إيطاليا في استاد ويمبلي في لندن.

وتعرضت هذه الإساءات لإدانة على نطاق واسع، ووعدت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات ضد شركات مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تحذف هذه الكلمات المسيئة بشكل أسرع في المستقبل.

وقال مارك روبرتس، قائد الشرطة المسؤول القضايا المتعلقة بكرة القدم: "نحن نعمل عن قرب شديد مع منصات التواصل الاجتماعي والتي تقدم لنا المعلومات المطلوبة لاستكمال التحقيقات".

وأضاف: "إذا تعرفنا أنك وراء الجريمة، فإننا سنطاردك وستواجه التبعات الخطيرة لتصرفاتك المخزية".

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت 4 أشخاص حتى الآن بعد الحصول على العديد من المعلومات من الشركات المعنية.

ويؤكد لاعبو إنجلترا مكافحتهم للعنصرية عن طريق الجثو على الركبة قبل مبارياتهم، لكن هذا التصرف تسبب في إطلاق صيحات الاستهجان من مجموعة من المشجعين.