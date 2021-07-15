الفيضانات تغرق شمالي تركيا وتخلف خسائر مادية وبشرية

لقي 7 أشخاص حتفهم جرّاء انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، شمالي تركيا.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، الخميس، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".
وأوضح المصدر أن ولاية ريزه، شمالي تركيا، تشهد منذ أمس موجة من الأمطار الشديدة أسفرت عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أدت لوفاة 7 أشخاص، فيما يجري البحث عن شخص آخر في عداد المفقودين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه بالأمس تعليمات عاجلة لـ3 وزراء للتوجه إلى المنطقة والوقوف على الأضرار التي خلفتها الفيضانات.
وأمام هذه الكارثة الطبيعية التي ألمت بالولاية، وتسببت في خسائر مادية كبيرة أيضًا، تواصل قوات الإنقاذ والدفاع المدني والشرطة تواجدها في المنطقة حتى الآن، وتنفيذ عمليات الإنقاذ وسحب المركبات العالقة.
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