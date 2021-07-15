فنانون يثمنون مساعدات الإمارات إلى تونس: يكسر إحساسنا بالعزلة

500 ألف جرعة تلقيح كانت كافية ليرفع عدد كبير من النشطاء السياسيين والفنانين في تونس القبعة احتراما لأبوظبي على مساعدتها لتونس في هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وقالت الفنانة التونسية إيمان محمد، لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن مساعدة الإمارات العربية المتحدة لتونس هي جرعة نبيلة من العمل الإنساني المقدم للبلاد، معتبرة أنها خطوة تقرب بين الشعبين الشقيقين.
وأكدت أن الهبة الإنسانية لمساعدة تونس من قبل عديد الدول العربية مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر يكسر إحساس التونسيين بالعزلة في مواجهة أخطر ظاهرة وبائية في السنوات الأخيرة.
وأكدت بأنه على تونس إلا العمل على رد جميل الأشقاء العرب وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تتأخر لتقديم تونس كميات مهمة من اللقاح.
الفنانة التونسية التي شاركت في مهرجان قرطاج سنة 2019، اعتبرت أن هذه المساعدة قيمة جدا وسيكون لها تداعيات على تقارب الشعوب وخاصة في مجال الإبداع الفني.
وأكدت إيمان محمد أن ما يجمع تونس بأبوظبي روابط عميقة تتجسد كل يوم، مقدمة شكرها باسم الفنانين التونسيين إلى السلطات الإماراتية.
من جانبه أشاد الفنان التونسي محمد الجبالي بخطوة الإمارات العربية المتحدة، وأثنى على قيمة المساعدات الطبية.
وقال لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن فيروس كورونا أضر بالفنان التونسي، ومن المهم وصول جرعات التلقيح إلى البلاد التي ستعطي أملا حقيقيا في تجاوز هذه المحنة".
وكتبت الممثلة التونسية درة زروق عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "شكراً لدولة الإمارات التي وقفت مع تونس في هذة الأزمة الصعبة ونسأل الله أن يلطف ببلدي تونس وأن يرفع الله هذا الوباء عنا، اللهم احفظ بلدي وكل أهلي بتونس".
وعرفت تونس موجة عنيفة من الإصابات بفيروس كورونا، وأكدت السلطات الصحية وفاة قرابة 17 ألف وفاة منذ شهر مارس/آذار 2020، بمعدل 100وفاة في اليوم خلال شهر يوليو /تموز.
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