جنوب أفريقيا.. 117 قتيلا باضطرابات واستعدادات لنشر آلاف الجنود

حشدت جنوب أفريقيا جنودها الاحتياط، وتستعد الحكومة لنشر آلاف الجنود في محاولة لوقف العنف الذي يهز البلاد منذ نحو أسبوع وخلف 117 قتيلا.

وساد هدوء نسبي، الخميس في جوهانسبرغ التي شهدت أعمال نهب وتخريب نهاية الأسبوع الماضي بعدما اندلعت في بلاد الزولو، شرق البلاد، عقب سجن الرئيس السابق جايكوب زوما.



وبدأ العديد من المواطنين المعتادين الإمساك بزمام الأمور في بلد تعاني مؤسساته الوطنية من عجز مزمن، للقيام بعمليات التنظيف والتصليح.

وخلّفت أعمال العنف التي تهز جنوب إفريقيا منذ نحو أسبوع 117 قتيلا على الأقل، كما أعلنت الحكومة الخميس، في تعديل للحصيلة السابقة التي بلغت 72 قتيلا.





في وسط جوهانسبرغ، بقي العديد من المتاجر مغلقة وقام بعض التجار والموظفين بتنظيف واجهات متاجرهم، كذلك، بقيت الشوارع مغلقة بحواجز متفحمة فيما تصاعد الدخان من هياكل سيارات محترقة.

وقال أحد السكان، وطلب عدم كشف اسمه "لا فائدة من الغضب، يجب أن نبدأ العمل الآن".

وأوضح مايكل صن مدير الأمن في العاصمة الاقتصادية لدى حزب التحالف الديموقراطي المعارض لوكالة فرانس برس بأن "الضرر مروع والسكان يحاولون إنقاذ ما في وسعهم. وأسوأ ما في الأمر هو أن العديد من التجار ليس لديهم تأمين ولا مكان يراجعونه للحصول على تعويض".

وصباح الخميس، لم يبلَّغ عن أية أعمال نهب في المدينة للمرة الأولى منذ الأحد.

في غضون ذلك، كان الجيش يستعد لزيادة عناصره على الأرض من أجل تحقيق استقرار لهذا الهدوء النسبي في جوهانسبرغ وتهدئة المناطق الأكثر توترا خصوصا المدن الكبرى في كوازولو-ناتال وميناء دوربان وعاصمته بيترماريتسبورغ حيث ما زالت تسجل حوادث.

وتم تنظيف الطريق السريع الذي يربط جوهانسبرغ ودوربان من الحواجز المتبقية التي وضعت في اليوم التالي لسجن جايكوب زوما الرئيس السابق المتورط في العديد من فضائح الفساد لكنه ما زال يتمتع بشعبية في مسقط رأسه.





وأجاز الرئيس سيريل رامافوزا، الإثنين، نشر 2500 جندي وضاعفت الحكومة هذا العدد الأربعاء، وبعد ساعات قليلة، قالت وزيرة الدفاع نوسيفوي مابيسا-نكاكولا إنها قدمت طلبا لإرسال نحو 25 ألف جندي. ويشكل هذا العدد عشرة أضعاف عديد العسكريين الذين نشروا في البداية.

ورحّب وزير الشرطة بيكي سيلي بعودة "مستوى معين من الأمن" إلى جوهانسبرغ، وأعرب عن أمله بأن يتمكن الجيش "من عكس الوضع المتفجر في أجزاء من كوازولو-ناتال" ظهر الخميس.