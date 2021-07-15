أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يوليو 2021 في الجزائر

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الخميس، 15 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7885 دينارا (58.70 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى نحو 6900 دينار ( 51.37 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى نحو 5914 دينارا (44.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4600 دينار (34.24 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3943 دينارا ( 29.35 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، الخميس، إلى نحو 245.237 ألف دينار ( 1826 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 99 ألف دينار (410.94 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، واصلت أسعار الذهب المكاسب لتبلغ ذروة شهر، في تعاملات الخميس، بعدما هدّأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من المخاوف إزاء تخفيف مبكر للدعم النقدي، مما أدى لهبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مرتفعا في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1831.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 16 يونيو/حزيران الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1833.10 دولار.

وقال باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي، إن سوق العمل "لا تزال بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي رؤيته قبل خفض دعمه للاقتصاد وإن التضخم المرتفع حاليا سينخفض قريبا.

ويري أويجن فاينبرج، المحلل لدى "كومرتس بنك": أن خفض دعم الاقتصاد ليس أمرا محتملا بعد، والاتحادي سيواصل شراء السندات، بالتالي سنشهد على الأرجح زيادة في السيولة بالسوق مما سيساعد أسعار الذهب في نهاية المطاف.