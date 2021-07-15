طالبان توافق على وقف لإطلاق النار بولاية بدغيس

توصل المسؤولون في ولاية بدغيس بغرب أفغانستان، وعاصمتها قلعة ناو منذ أيام عدة إلى وقف لإطلاق النار مع طالبان.

وقال حاكم الولاية حسام الدين شمس، إن "وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وطالبان بدأ تطبيقه اليوم قرابة الساعة العاشرة ( بالتوقيت المحلي)، وتولى الزعماء التقليديون التفاوض في شأنه".



وهاجمت عناصر طالبان قلعة ناو مرارا منذ السابع من يوليو/ تموز، وهي أول عاصمة إقليمية يستهدفونها منذ شنوا في بداية مايو/ آيار هجومهم الواسع على القوات الأفغانية تزامنا مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من البلاد والذي من المقرر أن ينجز نهاية أغسطس/ آب.

ولكن كان يتم صدهم في كل مرة بعد معارك عنيفة.

وبعدما حرمت الدعم الأمريكي الحيوي، لم تظهر القوات الأفغانية حتى الآن سوى مقاومة ضعيفة، ولم تعد تسيطر سوى على المدن الكبرى والتقاطعات الرئيسية في حين استولت عناصر طالبان على مناطق ريفية مترامية، وعلى معابر حدودية رئيسية مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان وباكستان.