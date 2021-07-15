مراهق يرافق جيف بيزوس إلى الفضاء.. من هو؟

يرافق مراهق، الملياردير جيف بيزوس، في رحلته السياحية الأولى للفضاء، وذلك بعد شرائه تذكرة لم يتم الإعلان عن قيمتها حتى الآن.

وتقرر أن يحل طالب فيزياء، يبلغ من العمر 18 عاما، ويرأس أبوه شركة لإدارة الاستثمار، محل شخص دفع 28 مليون دولار في مزاد للمشاركة في رحلة السياحة الفضائية الأولى لشركة "بلو أوريجن"، الخاصة بالملياردير جيف بيزوس.

وقالت شركة "بلو أوريجن"، الخميس، إن "أوليفر دايمن"، سينضم إلى طاقم الرحلة المقررة يوم الثلاثاء والذي يضم 4 أفراد جميعهم من المدنيين بعد انسحاب الفائز في المزاد والذي لم يُكشف النقاب عن اسمه بسبب "تضارب مواعيد" بشكل غير محدد.

وحسب رويترز، سيصبح "دايمن" أول عميل يدفع قيمة تذكرة سفره للشركة، لكن الشركة لم تعلن عن قيمة التذكرة حتى الآن.

وأوضحت "بلو أوريجن"، أن إضافة دايمن تعني أن الرحلة ستضم أكبر شخص سنا يطير إلى الفضاء على الإطلاق، الطيارة "والي فونك" (82 عاما)، وأصغر شخص أيضا وهو "دايمن".

وسينضم إليهما في الرحلة "بيزوس"، وشقيقه "مارك بيزوس"، في رحلة "بلو أوريجن".

وقالت "بلو أوريجن"، إن "دايمن"، يعمل للحصول على تصريح طيار ومن المقرر أن يلتحق بجامعة أوتريخت في هولندا لدراسة الفيزياء وإدارة الابتكار في سبتمبر/أيلول المقبل.

ووالده هو جوز دايمن الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "سومرسيت كابيتال بارتنرز".

وقالت "بلو أوريجن"، إن "دايمن الأب"، "دفع من أجل المقعد، واختار أن يسافر أوليفر". ورفضت الشركة أن تذكر المبلغ الذي تم دفعه.

وأضافت الشركة، في إفادة صحفية:" الطيران على (صاروخ وكبسولة) نيو شيبرد سيحقق حلم حياة "أوليفر" المفتون بالفضاء والقمر والصواريخ منذ كان في الرابعة من العمر".

أول رحلة مأهولة

منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، شركة "بلو أوريجين" التي يمتلكها جيف بيزوس، الترخيص لحمل البشر على نظام إطلاق "نيو شبرد" الخاص بها إلى الفضاء.

ومن المقرر أن يطير بيزوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، إلى حافة الفضاء في أول رحلة مأهولة بطاقم من شركته "بلو أوريجين"، يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لوكالة "رويترز".



والأحد الماضي، هبطت طائرة "فيرجن جالاكتيك" الفضائية على الأرض بأمان، بعد رحلة تاريخية إلى الفضاء استغرقت ساعة وكان على متنها "غريم" بيزوس التقليدي مؤسس الشركة الملياردير ريتشارد برانسون، الذي وصل إلى الفضاء قبل رحلة مؤسس أمازون السابق.

ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، كان برانسون وبيزوس يتنافسان لتطوير واختبار وإطلاق صواريخ دون مدارية يمكنها نقل عشاق الإثارة الأثرياء إلى الفضاء في جولات قصيرة تصل سرعتها إلى 3700 كيلومتر في الساعة. ولطالما وصفت جهودهم على أنها "سباق المليارديرات إلى الفضاء".

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن ترخيصها لشركة "بلو أوريجين" بحمل البشر إلى الفضاء ساري المفعول حتى شهر أغسطس/ آب المقبل، كما أنها وافقت على أن تنطلق تلك الرحلات من منشأة "Launch Site One" في ولاية تكساس الأمريكية.

وتابعت الإدارة أنها طلبت من الشركة التحقق من عمل أجهزة وبرامج مركبة الإطلاق الخاصة بها بأمان أثناء رحلة تجريبية، وأكدت أنها تفي بالمتطلبات التنظيمية.