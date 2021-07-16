ميركل تتعهد بمساعدة المتضررين من الفيضانات بألمانيا

تعهدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بمساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات التي وقعت في غربي ألمانيا.

وفي أعقاب لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض، قالت ميركل عن سكان المناطق المتضررة:" لن نتركهم وحدهم في هذه الساعة العصيبة والمروعة، وسنساعدهم أيضا فيما يتعلق بإعادة البناء".



وأوضحت ميركل أنها تتابع معاناة الناس عن قرب وأنها ظلت طوال اليوم تستعلم عن الوضع، مشيرة إلى أن اليوم كان يوم خوف على الحياة والممتلكات ويوم قلق ويأس، وقالت إن مئات الآلاف اضطروا إلى مشاهدة المنازل وهي تتحول إلى "أفخاخ موت".

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت الشرطة الألمانية، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد أكثر من 50 آخرين في أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غربي البلاد وجرفت 6 منازل.

وكانت عواصف رعدية عنيفة قد ضربت ألمانيا، الأربعاء، ولا سيما في الغرب، ما أدى إلى اقتلاع أشجار وغمر بعض الشوارع بالمياه.