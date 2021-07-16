مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي لمعاقبة المرشد والرئيس الإيرانيين

تقدم السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز، بمشروع قانون للكونجرس لفرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

وأكد السيناتور الجمهوري، أن خامنئي يستخدم الفساد والعنف وعمليات المصادرة لتكديس الثروات المسلوبة من الشعب الإيراني.



وقال تيد كروز، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مسؤول عن قتل عشرات الآلاف من مواطني بلاده الأبرياء.

والشهر الماضي، سجلت الأمم المتحدة، موقفا جديدا بإجراء تحقيق مستقل في "مجزرة 1988" والمتهم فيها إبراهيم رئيسي.

ودعا جاويد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته واحد من قضاة 4 أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.



وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو 5 آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".