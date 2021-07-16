البرازيل تسجل 1548 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1548 وفاة جديدة بكوفيد-19 و52789 إصابة أخرى بفيروس كورونا اليوم الخميس.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 19 مليونا و262518، بينما وصل عدد الوفيات جراء كوفيد-19 إلى 538942.
من جانب أخر حذرت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية من إنهاء العمل بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بشكل مبكر .
وقالت اللجنة ومقرها جنيف إن" استخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ونظافة الأيدي، وتحسين تهوية الأماكن المغلقة لا تزال الأساس في الحد من انتقال-فيروس كورونا".
وأضافت اللجنة "يجب مواصلة مواءمة إجراءات الصحة العامة المعمول بها في الاستجابة للحالات الفردية أو الجماعية، بما في ذلك تتبع المخالطين والحجر الصحي والعزل، في إطار السياق الوبائي والاجتماعي وتطبيقها".
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