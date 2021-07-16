ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 81 قتيلاً

أعلنت وسائل إعلام الألمانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت غرب البلاد إلى 81 قتيلًا.

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس إن أكثر من ألف شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر.

وفي وقت سابق الجمعة، تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات التي وقعت في غربي ألمانيا.



وفي أعقاب لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض، قالت ميركل عن سكان المناطق المتضررة:" لن نتركهم وحدهم في هذه الساعة العصيبة والمروعة، وسنساعدهم أيضا فيما يتعلق بإعادة البناء".

وأوضحت ميركل أنها تتابع معاناة الناس عن قرب وأنها ظلت طوال اليوم تستعلم عن الوضع، مشيرة إلى أن اليوم كان يوم خوف على الحياة والممتلكات ويوم قلق ويأس، وقالت إن مئات الآلاف اضطروا إلى مشاهدة المنازل وهي تتحول إلى "أفخاخ موت".



وتشهد ألمانيا أسوأ كارثة طبيعية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث باتت بعض القرى المنكوبة في غربي البلاد معزولة عن العالم.