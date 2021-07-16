عملية عسكرية أفغانية لاستعادة معبر حدودي من طالبان

أعلنت الشرطة الأفغانية، الجمعة، عن عملية عسكرية لاستعادة معبر حدودي مع باكستان من حركة طالبان.

وقالت الشرطة إن القوات الأفغانية اشتبكت مع مسلحي طالبان بعدما شنت عملية لاستعادة السيطرة على معبر "سبين بولداك" الحدودي.

وأوضح المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار جنوب أفغانستان جمال ناصر بركزاي أن القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين.

وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسي بالبلدة الحدودية.

وكانت الحركة قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع، في إطار هجوم واسع شنه مسلحيها في مطلع مايو/أيار مع بدء خروج القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويُعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى طالبان إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة طالبان منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المسلحين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.

وأمس الخميس، أعلنت أفغانستان، تمكن قواتها من انتزاع معبر سبين بولداك "شامان"، ثاني أهم معبر حدودي مع باكستان من قبضة "طالبان".



وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية، إن "قوات الأمن استعادت السيطرة على المعبر الحدودي الكبير مع باكستان في جنوب البلاد بعد استيلاء طالبان عليه لفترة وجيزة"، لكن الحركة نفت ذلك وقالت إنها لا تزال تسيطر على البلدة.

وزادت حدة الاشتباكات بين "طالبان" والقوات الحكومية مع انسحاب القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد.

ومن المقرر أن تنهي القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس/آب المقبل، بعدما أمضت عشرين عاما في هذا البلد، حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.



واستولت طالبان على عدة مناطق ومعابر حدودية أخرى في شمال وغرب البلاد.

