ضحية جديدة لطلاق الأثرياء.. الملياردير "أحمدوف" في فخ جيتس وبيزوس

لحق الملياردير الروسي من أصول أذربيجانية، فرهاد أحمدوف بنادي "طلاق الأثرياء" العالمي بكل من جيف بيزوس وبيك جيتس وأخرين.

ووافق الملياردير الروسي من أصول أذربيجانية، فرهاد أحمدوف، على دفع نحو 135 مليون جنيه استرليني (186 مليون دولار) من أجل التوصل لتسوية طلاق مع زوجته السابقة.



وقال متحدث باسم أحمدوف في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إن تاتيانا أحمدوفا قبلت تسوية نقدية وفنية تمثل حوالي ثلث ما نص عليه حكم قضائي صدر عام 2016.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الاتفاق ينهي أكبر نزاع مالي تنظره المحاكم البريطانية المختصة بقضايا الطلاق.

ولم يرد المتحدث باسم أحمدوف على طلبات بلومبرج عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للتعليق على نبأ التسوية.

وامتد النزاع بين أحمدوف وزوجته السابقة من أجل الاستحواذ على الأصول إلى تسع اختصاصات قضائية على الأقل منذ أصدر قاض في لندن حكما يقضي بحصول تاتيانا على حوالي 450 مليون جنيه استرليني - ما يمثل 41 في المئة من أصول الملياردير الروسي.

أغلى حالات الطلاق في التاريخ

طلاق فرهاد أحمدوف ليس الأول وقد لا يكون الأخير، فقد سبقه ميليندا وجيتس، في نادي المليارديرات، وسبقها 5 حالات حصلت فيها الزوجة المطلقة على ثروة هائلة، لكن التوقعات تشير إلى أن طلاق جيتس وميليندا سيكون الأغلى في التاريخ.

بيل جيتس وميليندا

فطلاق الملياردير الأمريكي بيل جيتس وميليندا، لم يكن مجرد حدث عابر، بل سيمثل علامة فارقة في تاريخ أثرياء العالم.

بعد الطلاق، لن تظل ثروة جيتس كما هي، وبالتالي سيفقد لقب رابع أغنى أغنياء العالم، بعد حصول طليقته ميليندا على جزء من ثروته.





والسؤال، كيف سيتم تقسيم الثروة بعد الطلاق، وما هي القوانين المنظمة لذلك؟

لم يشر بيان طلاق جيتس وميليندا الذي نشر على موقع تويتر، لأي معلومات حول الخطط المالية، حيث تبلغ ثورة جيتس نحو 130.5 مليار دولار وفقا لمؤشر بلومبرج.

وفي نفس الوقت أعلنا عن أنهما سيواصلان أعمالهما الخيرية معا، في مؤسسة بيل وميليندا جيتس

بيزوس وماكينزي

يحتل طلاق الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وماكينزي سكوت، قمة تسويات الطلاق في التاريخ حتى الآن، بقيمة 35 مليار دولار، حصلت عليها ماكينزي عند الطلاق.





وتمثل هذه القيمة، نحو 4% من أسهم شركة أمازون، عند إجراء تسوية الطلاق في أبريل/نيسان 2019.

بعد الطلاق أصبحت ماكينزي ثالث أغنى إمرأة، وقد ارتفعت قيمة حصتها بشكل كبير مع ارتفاع سهم أمازون بنحو 75٪.

بيل وسو جروس

في المرتبة الثانية من تسويات الطلاق، جاء بيل جروس مؤسس شركة Pimco وزوجته سو جروس.





تقدمت سو بطلب الطلاق في عام 2016 من زوجها، وخرجت بعد عام بثروة تبلغ 1.3 مليار دولار.

بعد تسوية الطلاق، فقد بيل مكانته في قائمة فوربس 400 في عام 2018 بعد 14 عامًا متتالية من وجوده في القائمة.

ستيف وإيلين وين

في المرتبة الثالثة من تسويات طلاق الأثرياء، حل ستيف وإيلين وين، مؤسسا شركة Wynn Resorts العملاقة لنوادي الترفيه.





حصلت إلين على تسوية الطلاق إلين، قدرت بنحو 850 مليون دولار، في عام 2010.

تبلغ ثروة إيلين الآن نحو 2.3 مليار دولار.

هارولد هام وسو آن أرنال

بعد 26 عاما من الزواج، أنهى قطب النفط هارولد في عام 2015 زواجه من سو آن، من دون اتفاقية ما قبل الزواج.

حصلت الزوجة عل تسوية طلاق وقتها بلغت نحو 975 مليون دولار.

روي إي وباتريشيا ديزني

بعد 52 عاما من الزواج، انفصل روي عن زوجته باتريشيا ديزني في عام 2007، وحصلت الزوجة على تسوية بلغت 600 مليون دولار.





بلغت ثروة روي، ابن شقيق والت ديزني، نحو 1.3 مليار دولار في ذلك الوقت.

كان من أهم أعضاء قائمة فوربس 400 في السابق، لكنه فقد نحو نصف ثروته في هذا الانفصال، وخرج من القائمة في عام 2008.