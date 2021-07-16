السيسي لنظيره الإسرائيلي: مؤمنون بأهمية حل دائم لقضية فلسطين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها السيسي إلى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بمناسبة تنصيبه رئيسا لإسرائيل.
وبحسب حساب تويتر للرئيس الإسرائيلي، كتب الرئيس المصري في رسالته يقول: "أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة".
وأضاف: "أعرب عن أملي بأن يساهم انتخابك في زيادة تعزيز ثقافة السلام".
وتابع الرئيس المصري: "في هذا الصدد، أود أن أؤكد على أن مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".
وختم بالقول: "أتطلع إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تنعم منطقتنا بالسلام الذي نطمح إليه جميعًا".
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