أعاد البرلمان التركي، الجمعة، عضوية عمر فاروق جرجرلي أوغلو السياسي البارز المؤيد للأكراد والمدافع عن حقوق الإنسان.
وأطلقت السلطات سراح عمر فاروق جرجرلي أوغلو من سجن شديد الحراسة في العاصمة التركية أنقرة في السادس من يوليو/تموز، بعد أن قضى 3 أشهر من الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة الترويج للإرهاب.
وقضت المحكمة الدستورية التركية في بداية يوليو/تموز بأن جرجرلي أوغلو تعرض لانتهاك لحقوقه.
وتمت تلاوة قرار إعادة جرجرلي أوغلو لعضوية البرلمان خلال جلسة برلمانية وسط هتافات وتصفيق نواب حزب الشعوب الديمقراطي الآخرين.
وكتب جرجرلي أوغلو على تويتر "الحمد لله" مضيفا أنه سيستأنف مهامه في البرلمان فورا.
وصدر الحكم على جرجرلي أوغلو في وقت سابق من العام الجاري بالسجن لمدة عامين ونصف العام بسبب تغريدة من عام 2016.
وينتمي جرجرلي أوغلو لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، الذي يواجه حاليا حظرا تاما.
وكان لجرجرلي أوغلو دور بارز في الكشف عن العديد من القضايا وانتهاكات حقوق الإنسان التي أثارت جدلًا كبيرًا داخل تركيا، وذلك كقضية التفتيش العاري للمحتجزات داخل السجون ومراكز الاعتقال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد سجنه 3 أشهر.. عودة نائب تركي معارض للبرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.