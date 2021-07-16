أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في سوريا

تراجعت أسعار الذهب في سوريا، مساء الجمعة 16 يوليو/ تموز 2021، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، الجمعة، إلى نحو 185.591 ألف ليرة للشراء، و188.500 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 186.702 ألف ليرة للشراء، و189.628 ألف ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 162.464 ألف ليرة للشراء، و165.011 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، الجمعة، نحو 139.338 ألف ليرة للشراء، و141.522 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117.946 ألف ليرة للشراء، و119.794 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، الجمعة، إلي نحو 5.781 مليون ليرة للشراء و5.872 مليون ليرة سورية للبيع، مقابل نحو 5.816 مليون ليرة للشراء و5.907 مليون ليرة سورية للبيع، أمس.

وجاء سعر الجنيه الذهب في سوريا، عند مستوى 1.300 مليون ليرة للشراء، و1.321 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكن المعدن ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعوما بتوجهات المركزي الأمريكي.

وتأتي المكاسب الأسبوعية للذهب في ظل تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، التمسك بسياسة المجلس النقدية التيسيرية للتعافي الاقتصادي،

بينما رفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، اتجاه الدولار لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ شهر تقريبا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1823.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1833.65 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو/حزيران الماضي.

وارتفع المعدن النفيس 0.8% هذا الأسبوع.