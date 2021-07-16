قائد الجيش اللبناني يحذر: الأمور تتجه نحو التصعيد

دق قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ناقوس الخطر، محذرا من أن الوضع يزداد سوءا والأمور آيلة إلى التصعيد.

وقال قائد الجيش اللبناني، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للجيش اللبناني على "تويتر"، إننا أمام مصير سياسي واجتماعي متأزم، والمجتمع الدولي يراهن على الجيش لأنه العمود الفقري للبلاد وعامل استقرارها.

وأضاف، أن الوضع الاقتصادي متردي ومعاناة الشعب اللبناني تزداد على مختلف الأصعدة وأمامنا تحديات كثيرة تتطلب منا جهودًا استثنائية للتغلب عليها، إلا أنه سعى لطمأنة اللبنانيين قائلا:" ما تعيشه البلاد اليوم أزمة مرحلية وستمر".

وفي وقت سابق الخميس، اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة، وقال في تصريحات إعلامية عقب لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، إن الأخير "طلب مني تعديلات جوهرية على الحكومة، والواضح أنه لا ثقة بالموضوع وقدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

وعقب تقديمه الاعتذار، سجلت شوارع لبنان احتجاجات وأعمال شغب، وسط تحذيرات من "القادم".

وكانت تشكيلة الحكومة الجديدة بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه الحريري قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وجاء اعتذار الحريري رغم إرسال الرئيس اللبناني إشارات إيجابية حول إمكانية تأليف الحكومة قائلا إن الساعات المقبلة قد تحمل مؤشرات إيجابية حول تشكيل الحكومة، ومتحدثا عن جهود مستمرة في سبيل ذلك، وذلك خلال لقائه باتريك دوريل، موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر، نتيجة خلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية.