قرقاش بذكرى تحرير عدن: أداء جيشنا الباسل وشجاعته ستبقى محفورة بالذاكرة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن أداء الجيش الإماراتي الباسل وشجاعته ستبقى محفورة في الذاكرة.

وقال في تغريدة بمناسبة ذكري عملية السهم الذهبي وتحرير عدن: "نستذكر تضحيات قواتنا المسلحة ودورها المشرف ضمن التحالف العربي".



وأضاف: "طلائع التحرير أشرقت في ذلك اليوم، وأداء جيشنا الباسل وشجاعته ستبقى عبارات محفورة في الذاكرة".



واختتم قرقاش قائلا: "رحم الله شهداء الوطن الأبرار وتغمدهم جميعاً بواسع مغفرته، وأسكنهم فسيح جناته".

وسطر شهداء القوات المسلحة الإماراتية بطولات خالدة على امتداد التراب اليمني، من عدن إلى أبين جنوبا، ومن مأرب والمكلا شرقا إلى الحديدة غرب البلاد.

وروت دماء الملازم أول عبدالعزيز الكعبي تراب مديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن يوم 16 يوليو/تموز 2015 (27 رمضان)، ليدونه التاريخ كأول شهداء التحالف العربي في عاصفة الحزم ضد المليشيا الانقلابية والمشروع الإيراني.