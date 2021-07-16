مقتل جنرال بالجيش النيجيري على يد مسلحين

قال الجيش النيجيري، الجمعة، إن مسلحين أطلقوا النار على أحد جنرالاته وأردوه قتيلا خلال سفره بسيارة على طريق رئيسي من العاصمة أبوجا.
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن المسلحين قتلوا الميجور جنرال حسن أحمد في هجوم بالرصاص استهدف سيارته على الطريق بين أبوجا ولوكوجا عاصمة ولاية كوجي.
ومؤخرا، أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 35 شخصا على الأقل، في هجوم مسلح هو الثاني خلال 24 ساعة في خمس قرى بولاية زامفارا في شمال غرب البلاد.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية محمد شيهو إن "35 شخصاً قتلوا على أيدي لصوص مواشٍ في القرى الخمس"، في حين أورد سكان وفاة 43 شخصاً في الهجمات التي وقعت الخميس.
وبسبب انعدام القانون في مختلف أنحاء البلاد طالب البرلمان في أبريل/ نيسان رئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ.
وأصبحت عمليات المداهمة والقتل والخطف الجماعي من أجل فدية خاصة أطفال المدارس شائعة، مع عجز الحكومة النيجيرية وقوات الأمن عن وقف تدهور الأمن والنظام هناك.
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