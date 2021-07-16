سعر الدولار اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في العراق

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، في الأسواق المحلية.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدينار العراقي، أمام العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية الرئيسية، في تعاملات المساء بأسواق العملات الدولية.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في تعاملات مساء الجمعة بأسواق العملات الدولية، إلى نحو 1466.27 دينار للشراء، و1466.62 دينار للبيع، مقابل نحو 1452.79 دينار للشراء، و1454 دينارا للبيع، أمس.

أسعار الدولار في العراق

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية، عند نحو 1478 دينارا.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و50 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية، نحو 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، أمام الدينار العراقي اليوم الجمعة، في الأسواق الدولية، إلى نحو 1739.53 دينار للشراء، و1742.34 دينار للبيع، مقابل نحو 1713.37 دينار للشراء، و1722.50 دينار للبيع، أمس.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2027.58 دينار للشراء، و2032.87 دينار للبيع، مقابل 2012.01 دينار للشراء، و2014.57 دينار للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر صرف الريال السعودي، أمام الدينار العراقي، في الأسواق الدولية، إلى نحو 391.06 دينار للشراء، و391.34 دينار للبيع، مقابل نحو 387.35 دينار للشراء، و387.64 دينار للبيع.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 399.37 دينار للشراء، و399.62 دينار للبيع، مقابل نحو 395.57 دينار للشراء، و395.77 دينار للبيع.

كما قفز سعر الدينار الكويتي، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 4872.32 دينار للشراء، و4884.43 دينار للبيع، مقابل إلى نحو 4826.91 دينار للشراء، و4839.66 دينار للبيع.

توقعات النمو

وقال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، الجمعة، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو".

وأكد على أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%، خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، حتى لا يتم الاعتماد بشكل كامل على النفط.

وأوضح أنه من الضروري وجود سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة.