استقرار الشرق الأوسط.. على طاولة بايدن وعاهل الأردن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن سيبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضافت، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن 19 يوليو/ تموز الجاري، وسيبدأ بلقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض.



وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت إن الملك عبد الله الثاني سيكون مرفوقا في الزيارة، بالملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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ويتناول لقاء الملك مع الرئيس الأمريكي، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

وتشهد الزيارة اجتماعات للعاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونجرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.

وتأتي زيارة العمل الملكية بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك، حيث كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد.