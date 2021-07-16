وعد "بايدن" يرفع أسهم شركات الطيران.. قرار وشيك بشأن الحظر

قفزت أسهم شركات الطيران الأوروبية والأمريكية، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تدرس موعد رفع الحظر.

وارتفعت أسهم شركات "أير فرانس كيه إل إم" الفرنسية الهولندية ولوفتهانزا الألمانية و"آي أيه جي" الإنجليزية الإسبانية، في تعاملات الجمعة، بعدما قال بايدن إن مستشاريه بشأن كوفيد-19 يدرسون موعد رفع الحظر.

كما زادت أسهم شركات الطيران الأمريكية، قبل التداول بالبورصة، وذلك حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إحراز تقدم باتجاه رفع حظر على السفر من أوروبا، ما يزيد الآمال باستئناف عمل ممر الطيران لشمال الأطلسي بقيمة تبلغ حوالي 40 مليار دولار بعد توقف حركة الطيران لمدة 16 شهرا جراء جائحة "كوفيد-19".

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أثارت المسألة باجتماع في البيت الأبيض، أمس الخميس، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مع ميركل، عقب اجتماعهما إنها : "تجرى الآن.. أنتظر أن أسمع من رجالنا وطاقمنا الخاص بكوفيد، بشأن متى يجب أن يتم ذلك".

وسيكون إلغاء الحظر مفيدا للغاية لشركات الطيران على كلا جانبي الأطلسي.

كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد حظر دخول الأراضي الأمريكية من معظم دول أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، في مارس/آذار 2020، ومدد بايدن هذه السياسة في بداية توليه السلطة.