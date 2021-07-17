"العطش والظلام" يشعلان "مظاهرات الغضب" جنوب إيران

اندلعت احتجاجات غاضبة، الجمعة، في العديد من المدن الواقعة بجنوب غرب إيران بسبب نقص المياه المستمر وانقطاع الكهرباء.

وتضمنت الاحتجاجات في إقليم خوزستان، وفقا لتقارير، شعارات سياسية ضد النظام الإيراني.

ودارت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن والشرطة، كما تم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين.

وتتخوف الحكومة الإيرانية من إمكانية انتشار هذه الاحتجاجات إلى أقاليم أخرى بالبلاد.

وحدثت انقطاعات للمياه وكذلك الكهرباء في أنحاء البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، لكن تأثيرها كان سيئا خصوصا في إقليم خوزستان حيث بلغت درجات الحرارة هناك 50 درجة مئوية.

وأضرت الانقطاعات بالزراعة في الأقاليم، في الوقت الذي تشهد فيه إيران حاليا موجة أخرى قاسية من الجفاف.

وأرسلت الحكومة وفدا من ممثلي وزارات الداخلية والطاقة والزراعة إلى إقليم خوزستان، الجمعة.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني لوكالة "إرنا"، إنه من المقرر أن يطلع الوفد على الوضع على الأرض بالتعاون مع السلطات المحلية، وإيجاد حل فوري لهذه المشاكل.

وخوزستان من المناطق القليلة في إيران ذات الغالبية الشيعية، وتضم أقلية عربية من السنة غالبا ما تشكو من التهميش.

وعام 2019 شكلت المحافظة نقطة ساخنة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمت مناطق أخرى من إيران.

وخلال السنين الماضية تسببت موجات الحر الشديدة صيفا والعواصف الرملية الموسمية بجفاف سهول خوزستان التي كانت تتميز بالخصوبة.

ويقول العلماء إن التغير المناخي يفاقم مشكلة الجفاف الذي تهدد شدته وتكرار حدوثه الأمن الغذائي.