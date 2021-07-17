مسؤول أمريكي: نحتاج الصين لكبح كوريا الشمالية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيكون على الولايات المتحدة أن تعمل مع الصين من أجل إحراز تقدم فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية ستزور اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا الأسبوع المقبل، وقد تضيف الصين إلى قائمة الدول التي ستزورها، حيث سيكون التعامل مع كوريا الشمالية على جدول الأعمال.



وتريد واشنطن العمل مع الصين في بعض المجالات التي تتداخل فيها مصالح البلدين رغم العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بشأن قضايا تشمل التجارة وحقوق الإنسان.

وتريد واشنطن كبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي، لكن جهود إقامة اتصال دبلوماسي معها منذ تنصيب الرئيس جو بايدن أوائل العام الجاري لم تلق استجابة.

ومؤخرا، قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون جون، إن بلاده لا تبحث إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إننا لا نفكر حتى في إمكانية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك بإجرائه، وهو ما لن يحقق لنا أي شيء، وإنما سيضيّع فقط وقتا ثمينا".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الكورية الشمالية بعدما قال المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بكوريا الشمالية من سول، إنه يتطلع إلى "رد إيجابي قريبا" بشأن الحوار من بيونج يانج.

وبرنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية مشكلة مستعصية على الحل بالنسبة إلى واشنطن منذ سنوات، لكن في محاولة لتغيير ذلك، أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة للسياسة وقالت إنها ستسعى لإيجاد سبل "محسوبة وعملية" لإقناع بيونج يانج بنزع السلاح النووي.