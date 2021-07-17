خطاب قسم الأسد.. تصالحي مع العرب عدائي مع تركيا

يؤدي الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، اليمين الدستورية لبدء ولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات بعد فوزه نهاية مايو/أيار الماضي.

وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن "الأسد سيؤدي اليمين الدستورية في قصر الشعب بحضور أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحكومة وشخصيات سياسية وإعلامية ودينية وغيرهم".

وأضافت المصادر أن "خطاب القسم سيتضمن رسم ملامح المرحلة المقبلة خاصة بعد اختيار الأسد شعار (الأمل بالعمل) لحملته الانتخابية ويترك للسلطات التنفيذية العمل على تنفيذها، وأبرزها مكافحة الفساد والاستفادة من موارد البلاد".





وأشارت المصادر إلى أن "خطاب القسم غداً السبت سيختلف كلياً عن مضمون خطاب القسم في عام 2014، لتغير الظروف الميدانية والسياسية بعدما استعادت القوات الحكومية أغلب الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات".

وفي الجانب السياسي، أكدت المصادر أن "خطاب الأسد ربما سيكون تصالحياً بعد عودة الحرارة إلى الخطوط مع عدد من الدول العربية".

وأشارت المصادر إلى أن "خطاب القسم ربما يكون تصعيديا تجاه تركيا التي تتواجد قواتها في مناطق واسعة شمال وشرق سوريا وتعتبره دمشق احتلالاً".

وكان الأسد قد فاز في الانتخابات الرئاسية وحصل على نسبة 95.1%.