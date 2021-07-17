"قنبلة صافر".. اليمن يحذر من كارثة بالملاحة الدولية

حمل معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة "عن التلاعب بالقنبلة الموقوتة صافر، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية.
وقال الإرياني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الإعلان الصادر عن مليشيا الحوثي برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها".
وأكد وزير الإعلام اليمني، استمرار الحوثي في المراوغة واختلاق الأكاذيب لإفشال الجهود الدولية لاحتواء الكارثة، واتخاذها الملف مادة للمساومة والابتزاز".
وطالب المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على "قيادات مليشيا الحوثي لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية".
وتحوي الناقلة الواقعة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، ويخشى تسربها في البحر، بسبب عدم صيانتها منذ بدء الحرب في اليمن قبل سبع سنوات.
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