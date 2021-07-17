ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 275 وفاة و12420 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236015بينما سجلت البلاد مليونين و642068 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.
وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.
وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير، وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 %على الأقل من الرقم الرسمي.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تحتاج لنحو 17 مليار دولار لتمويل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في المكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.