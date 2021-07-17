لمواجهة كورونا.. الرئيس السنغالي يهدد بإغلاق الحدود

هدد الرئيس السنغالي ماكي سال بإغلاق الحدود وإعادة فرض حالة الطوارئ بعدما سجلت البلاد مستوى قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وسجلت وزارة الصحة 738 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الجمعة في عدد أكبر من الرقمين القياسيين السابقين المسجلين يومي الأربعاء والأحد وكانا 733 و529 على الترتيب.



وقال سال في كلمة بثها التلفزيون "أود أن أقول صراحة إنه إذا واصلت الأرقام الزيادة سأتخذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك العودة إلى حالة الطوارئ أو إغلاق الحدود أو منع التحركات".

وسجلت السنغال 49008 حالات إصابة بالفيروس و1209 وفيات في المجمل منذ ظهور الوباء.